Neymar droht alle Gruppenspiele zu verpassen

Der Jubel über die Nomination von Neymar in den brasilianischen WM-Kader war riesig. Ob er überhaupt zum Einsatz gelangt, ist aber fraglicher denn je.

Das Auftaktspiel der Seleção gegen Marokko am Samstagabend wird der 34-Jährige wegen seiner Wadenverletzung definitiv verpassen. «Teledeporte» berichtet nun, dass Neymar sogar für die komplette Gruppenphase oder darüber hinaus ausfallen könnte.

Die Blessur verunmöglicht zurzeit ein reguläres Training. Trainer Carlo Ancelotti hat stets gesagt, dass Neymar nur dann zum Einsatz gelangt, wenn er physisch auf der Höhe ist. Ob der Superstar diesen Status überhaupt noch erreichen kann, ist unklar. Die Nation hofft jedoch noch. Ancelotti könnte den Angreifer auch noch aussortieren und ersetzen. Dies ist bislang nicht geschehen.