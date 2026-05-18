Neymar ist an der WM dabei

Der brasilianische Nationaltrainer Carlo Ancelotti bietet Neymar für die anstehende Weltmeisterschaft auf.

Der 34-jährige Santos-Profi wird somit in den USA, Kanada und Mexiko seine insgesamt vierte WM bestreiten. Bis zuletzt war nicht sicher, ob Neymar tatsächlich ein Ticket lösen kann. Ancelotti hatte ihn seit seiner Ankunft vor Jahresfrist wegen mangelnder Fitness nie berücksichtigt. Letztmals lief Neymar im Oktober 2023 für die Seleçao auf.

An der WM kann er nun auflaufen. Ancelotti sagt auf einer Pressekonferenz, dass der Offensivkünstler in einer guten Verfassung sei und eine wichtige Rolle spielen werde.

Ebenfalls im Seleçao-Aufgebot steht Youngster Endrick von Real Madrid. Keinen Platz gibt es dafür unter anderem für Chelseas João Pedro.