SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wegen Muskelverletzung

Neymar droht die WM komplett zu verpassen

Autor: | Publiziert: 28 Mai, 2026 17:29
Neymar droht die WM komplett zu verpassen

Neymar hat sich zur Unzeit einmal mehr verletzt und droht nun die anstehende Weltmeisterschaft komplett zu verpassen.

Untersuchungen in dieser Woche haben ergeben, dass sich der 34-Jährige eine muskuläre Verletzung zugezogen hat und mindestens zwei bis drei Wochen ausfällt. Damit verpasst er die komplette Vorbereitung auf die Endrunde. Laut «ESPN Brasil» könnte es für den Nationalhelden aber noch viel schlimmer kommen: Sollte sich Neymar bis zum Auftaktspiel der Seleção am 14. Juni gegen Marokko nicht ausreichend erholen, könnte er komplett aus dem Kader gestrichen werden. Im Falle einer anhaltenden Verletzung könnte Nationaltrainer Carlo Ancelotti noch einen Ersatz nominieren.

Die mögliche WM-Teilnahme wird für Neymar so zu einem Wettlauf mit der Zeit. Lange stand seine Teilnahme nicht fest. Nachdem er sich beim FC Santos zuletzt aber wieder in guter körperlicher Verfassung zeigte, wollte ihn Ancelotti unbedingt dabei haben. Nun musste Neymar wieder einen bitteren Rückschlag hinnehmen.

Mehr Dazu
Spielt er gegen Frankreich?

Neymar steht vor dem grossen Comeback in der Seleçao
Nicht genügend Qualität

Premier-League-Klubs vor Neymar-Transfer gewarnt
Gespräche laufen

Trainer Filipe Luis will seinen Kumpel Neymar zu Flamengo holen
Neuer Vertrag

Neymar hat sich entschieden und verlängert beim FC Santos
Selbst angekündigt

Neymar könnte seine Karriere noch in diesem Jahr beenden
Mehr entdecken
Wegen Muskelverletzung

Neymar droht die WM komplett zu verpassen

28.05.2026 - 17:29
Zwangspause

Neymar-Schock: Muskelverletzung kurz vor der WM

28.05.2026 - 15:00
Aufgebot da

Neymar ist an der WM dabei

18.05.2026 - 23:44
Auch öffentlich

Neymar gibt Ohrfeige gegen Teamkollegen zu und entschuldigt sich dafür

7.05.2026 - 17:40
Neue Spur

Neymar könnte ausgerechnet nach Argentinien wechseln

4.05.2026 - 15:19
"Möchte ihm danken"

Lamine Yamal schwärmt für sein Idol Neymar und will diesen an der WM sehen

14.04.2026 - 09:40
Neuer Klub?

Neymar in die MLS: Gespräche über einen Mega-Deal beginnen

10.04.2026 - 10:33
Bei Testspiel

Brasil-Fans fordern Neymar – Ancelotti reagiert lässig

27.03.2026 - 09:12
"Was ist mit mir?"

Neymar zeigt seine Live-Reaktion auf Nicht-Nomination bei Seleçao

18.03.2026 - 18:20
Enttäuschung pur

So begründet Ancelotti seinen Neymar-Verzicht – der Brasilianer reagiert

17.03.2026 - 10:17