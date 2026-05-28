Neymar droht die WM komplett zu verpassen

Neymar hat sich zur Unzeit einmal mehr verletzt und droht nun die anstehende Weltmeisterschaft komplett zu verpassen.

Untersuchungen in dieser Woche haben ergeben, dass sich der 34-Jährige eine muskuläre Verletzung zugezogen hat und mindestens zwei bis drei Wochen ausfällt. Damit verpasst er die komplette Vorbereitung auf die Endrunde. Laut «ESPN Brasil» könnte es für den Nationalhelden aber noch viel schlimmer kommen: Sollte sich Neymar bis zum Auftaktspiel der Seleção am 14. Juni gegen Marokko nicht ausreichend erholen, könnte er komplett aus dem Kader gestrichen werden. Im Falle einer anhaltenden Verletzung könnte Nationaltrainer Carlo Ancelotti noch einen Ersatz nominieren.

Die mögliche WM-Teilnahme wird für Neymar so zu einem Wettlauf mit der Zeit. Lange stand seine Teilnahme nicht fest. Nachdem er sich beim FC Santos zuletzt aber wieder in guter körperlicher Verfassung zeigte, wollte ihn Ancelotti unbedingt dabei haben. Nun musste Neymar wieder einen bitteren Rückschlag hinnehmen.