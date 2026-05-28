Servette gelingt Vertragscoup mit Stürmer Junior Kadile

Servette kann seinen Topskorer der vergangenen Rückrunde definitiv unter Vertrag nehmen: Der bisher lediglich ausgeliehene Stürmer Junior Kadile bindet sich langfristig an die Genfer.

Gleich bis 2029 unterzeichnet der 23-jährige Angreifer. Kadile wurde Mitte Februar vom niederländischen Verein Almere City an Servette ausgeliehen. In 13 Super League-Partien sind Kadile danach sechs Treffer und zehn Assists gelungen.

Jetzt nutzt Servette die vorhandene Kaufoption. Die Ablöse soll «nur» rund 1 Million Franken betragen.