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Edvinas Gertmonas

Servette präsentiert den 1. Sommer-Transfer – eine neue Nummer 1

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 20:18
Servette präsentiert den 1. Sommer-Transfer – eine neue Nummer 1

Servette bestätigt die Ankunft des litauischen Torhüters Edvinas Gertmonas.

Der 29-jährige Keeper wechselt ablösefrei von Universitatea Cluj nach Genf, wo er einen Dreijahresvertrag bis 2029 unterzeichnet. Gertmonas ist der Nachfolger von Joël Mall, der seinerseits zu den Young Boys gewechselt ist.

Servette-Sportdirektor John Williams hatte angekündigt auf die neue Saison eine Nummer 1 zu präsentieren. Gertmonas soll diese Rolle übernehmen.

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