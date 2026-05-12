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Auch Ondoua geht

Servette verabschiedet gleich noch einen zweiten langjährigen Profi

Autor: | Publiziert: 12 Mai, 2026 15:24
Servette verabschiedet gleich noch einen zweiten langjährigen Profi

Servette verabschiedet neben seinem Eigengewächs Jérémy Guillemenot im Sommer auch den langjährigen Mittelfeldprofi Gaël Ondoua.

Der 30-jährige Kameruner lief bereits zwischen 2019 und 2021 für die Genfer auf und kehrte 2023 zum Verein zurück. In dieser Saison spielt er allerdings nur noch eine Nebenrolle. Nun teilte der Super League-Klub mit, dass der auslaufende Vertrag von Ondoua nicht mehr verlängert wird.

Insgesamt hat der Defensivstratege bislang 151 Partien für Servette bestritten. Er wird beim letzten Heimspiel dieser Saison gegen Lausanne-Sport gebührend verabschiedet. Noch ist ungewiss, wohin es ihn im Sommer zieht.

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