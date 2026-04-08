SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Drei Rippenbrüche

Servette-Schock: Joël Mall fällt bis Saisonende aus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 8 April, 2026 10:12
Servette-Schock: Joël Mall fällt bis Saisonende aus

Servette-Goalie Joël Mall hat es gegen Luzern übel erwischt. Der 34-Jährige zog sich gleich drei Rippenbrüche zu und wird in dieser Saison nicht mehr spielen können.

Diese Nachricht müssen die Genfer verkünden. In einem Social Media-Post veröffentlichen sie auch zahlreiche Genesungswünsche, die Mall nach der Aktion am Ostermontag erhalten hat. Mall hatte einen üblen Zusammenprall und musste nach einer Stunde ausgewechselt werden. Später schrieb er aus dem Spitalbett: «Drei Rippen für drei Punkte.»

Nun ist klar, dass Servette bis Saisonende nicht mehr auf Mall zählen kann. An seiner Stelle wird Captain Jérémy Frick (33) zwischen den Pfosten stehen.

Mall war in dieser Saison in der Meisterschaft meist gesetzt.

Mehr Dazu
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Ausleihen geplant

Exklusiv: Mattéo Anselme und Leart Zuka bei Servette vor Absprung
Heiss begehrt

YB kämpft mit ausländischen Klubs um Servette-Talent Loun Srdanovic
Wechsel fix

Servette-Stürmer Antunes wechselt in die Türkei
Wird er neuer Sportdirektor?

Exklusiv: Servette führt Gespräche mit Hiraç Yagan
Mehr entdecken
Drei Rippenbrüche

Servette-Schock: Joël Mall fällt bis Saisonende aus

8.04.2026 - 10:12
Es herrscht Ungewissheit

Vertragsverlängerung von Guillemenot bei Servette auf wackligen Beinen

6.04.2026 - 12:58
Führungsspieler will gehen

Servette steht wohl schwerer Abgang bevor

4.04.2026 - 17:08
Irre Meldung

Nächster Interessent für Raphaël Guerreiro – 1. April-Scherz aus der Schweiz

1.04.2026 - 16:26
Keine Selbstverständlichkeit

Spielplan steht: Alle Super League-Klubs kommen auf gleich viele Heimspiele

30.03.2026 - 19:31
Marwan Aubert

Servette gibt überraschenden Abgang bis Saisonende bekannt

30.03.2026 - 12:59
John Williams ist da

Servette hat ab sofort einen neuen Sportchef

26.03.2026 - 15:28
Top 5

Statistiker zeigen: Die Super League-Profis sind in Sachen Sprints Weltklasse

20.03.2026 - 12:24
David Douline

Servette verlängert Vertrag mit französischem Fixstarter

11.03.2026 - 09:52
Wird er neuer Sportdirektor?

Exklusiv: Servette führt Gespräche mit Hiraç Yagan

27.02.2026 - 17:53