Servette-Schock: Joël Mall fällt bis Saisonende aus

Servette-Goalie Joël Mall hat es gegen Luzern übel erwischt. Der 34-Jährige zog sich gleich drei Rippenbrüche zu und wird in dieser Saison nicht mehr spielen können.

Diese Nachricht müssen die Genfer verkünden. In einem Social Media-Post veröffentlichen sie auch zahlreiche Genesungswünsche, die Mall nach der Aktion am Ostermontag erhalten hat. Mall hatte einen üblen Zusammenprall und musste nach einer Stunde ausgewechselt werden. Später schrieb er aus dem Spitalbett: «Drei Rippen für drei Punkte.»

Nun ist klar, dass Servette bis Saisonende nicht mehr auf Mall zählen kann. An seiner Stelle wird Captain Jérémy Frick (33) zwischen den Pfosten stehen.

Mall war in dieser Saison in der Meisterschaft meist gesetzt.