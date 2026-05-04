Joël Mall sorgt bei Servette für einen Paukenschlag

Nach drei Spielzeiten verlässt Goalie Joël Mall Servette in diesem Sommer.

Wie die Genfer am Montagmittag verkünden, ende die Zeit des 35-jährigen Torhüters nach dieser Spielzeit trotz eigentlich weiterlaufenden Vertrags bis 2027. Mall stiess im Sommer 2023 aus Zypern zu Servette und hat sich dort phasenweise als Nummer 1 durchgesetzt. Aufgrund eines Rippenbruchs verpasst er die letzten Spiele in dieser Saison.

Den letzten Auftritt mit den Genfern hat Mall somit bereits absolviert. In einer Videobotschaft richtet er sich direkt an die Fans und teilt mit, dass die Entscheidung im gegenseitigen Einvernehmen zwischen ihm und dem Klub getroffen wurde: