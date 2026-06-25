Servette präsentiert sein neues Heimtrikot

Servette präsentiert sein Heimtrikot für die kommende Saison.

Die Genfer treten zu Hause in ihrer traditionellen Vereinsfarbe an: Grenat-Rot. Servette stellt auch gleich das Motto vor, mit dem die neuen Leibchen beworben werden: «Dieses Trikot ist für diejenigen, die niemals aufgeben.»

Das neue Trikot ist ab sofort im Fanshop erhältlich.