Im traditionellen Grenat-Rot
Servette präsentiert sein neues Heimtrikot
Servette präsentiert sein Heimtrikot für die kommende Saison.
Die Genfer treten zu Hause in ihrer traditionellen Vereinsfarbe an: Grenat-Rot. Servette stellt auch gleich das Motto vor, mit dem die neuen Leibchen beworben werden: «Dieses Trikot ist für diejenigen, die niemals aufgeben.»
Das neue Trikot ist ab sofort im Fanshop erhältlich.
Être ́, c’est une . C’est dans notre . ❤️
Introducing the Servette FC Home Jersey 26/27. @adidasfootball pic.twitter.com/6UAMGQmyHO
— Servette FC (@ServetteFC) June 25, 2026
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