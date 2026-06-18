Servette lässt nur noch 15’000 Zuschauer ins Stade de Genève

Servette verringert für die eigenen Heimspiele die Kapazität des Stade de Genève.

Eigentlich würden dort für den regulären Spielbetrieb 30’000 Zuschauer Platz finden. Ab nächster Saison stellt Servette jedoch nur noch 15’000 Plätze zur Verfügung. «Wir haben die Entscheidung getroffen, das Stadion auf 15’000 Plätze zu verkleinern und erhoffen uns dadurch, das Fanerlebnis zu verbessern», lässt Klubpräsident Hervé Broch in einem vom Verein geteilten Video verlauten.

Für die Verkleinerung der Kapazität werden in bestimmten Bereichen der Ost- und Haupttribüne Planen angebracht, wo keine Fans mehr sitzen können. Ziel ist es, durch kompaktere Bereiche eine bessere Stimmung hinzukriegen.

In der vergangenen Saison lag das durchschnittliche Zuschaueraufkommen der Genfer bei 7’700 Personen.

Servette schafft das zuletzt eingeführte dynamische Modell bei der Preisgestaltung ab und will allgemein günstigere Tickets anbieten. Dadurch soll die Zuschauerzahl erhöht werden.