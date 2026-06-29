Stürmer Mathis Lambourde wechselt aus der Serie A in die Schweiz

Servette krallt sich vom italienischen Serie A-Klub Hellas Verona den französischen Angreifer Mathis Lambourde.

Der 20-Jährige wechselt laut dem italienischen Transferexperten Alfredo Pedulla für 2,5 Millionen Euro Ablöse nach Genf. Hellas Verona sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung. Zuletzt lief Lambourde auf Leihbasis in der Serie B auf: Für Reggiana gelangen ihm in der abgelaufenen Spielzeit in 24 Partien vier Treffer.

Nun möchte der Franzose, der einst bei Stade Rennes ausgebildet wurde, die Schweizer Super League aufmischen. Der Linksfuss kann als Mittelstürmer oder auch auf den beiden Flügeln spielen.

Update: Servette bestätigt die Ankunft des neuen Angreifers am Montagmittag offiziell. Lambourde unterschreibt gleich für vier Jahre.