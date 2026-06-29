SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Update
Bestätigung erfolgt

Stürmer Mathis Lambourde wechselt aus der Serie A in die Schweiz

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 12:22
Stürmer Mathis Lambourde wechselt aus der Serie A in die Schweiz

Servette krallt sich vom italienischen Serie A-Klub Hellas Verona den französischen Angreifer Mathis Lambourde.

Der 20-Jährige wechselt laut dem italienischen Transferexperten Alfredo Pedulla für 2,5 Millionen Euro Ablöse nach Genf. Hellas Verona sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung. Zuletzt lief Lambourde auf Leihbasis in der Serie B auf: Für Reggiana gelangen ihm in der abgelaufenen Spielzeit in 24 Partien vier Treffer.

Nun möchte der Franzose, der einst bei Stade Rennes ausgebildet wurde, die Schweizer Super League aufmischen. Der Linksfuss kann als Mittelstürmer oder auch auf den beiden Flügeln spielen.

Update: Servette bestätigt die Ankunft des neuen Angreifers am Montagmittag offiziell. Lambourde unterschreibt gleich für vier Jahre.

Mehr Dazu
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Ausleihen geplant

Exklusiv: Mattéo Anselme und Leart Zuka bei Servette vor Absprung
Heiss begehrt

YB kämpft mit ausländischen Klubs um Servette-Talent Loun Srdanovic
Top 5

Statistiker zeigen: Die Super League-Profis sind in Sachen Sprints Weltklasse
Wird er neuer Sportdirektor?

Exklusiv: Servette führt Gespräche mit Hiraç Yagan
Mehr entdecken
Bestätigung erfolgt

Stürmer Mathis Lambourde wechselt aus der Serie A in die Schweiz

29.06.2026 - 12:22
Für eine Saison

Servette schickt Jamie Atangana in die Challenge League

26.06.2026 - 17:08
Im traditionellen Grenat-Rot

Servette präsentiert sein neues Heimtrikot

25.06.2026 - 13:28
Vertrag bis 2028

Servette verpflichtet Pedro Naressi

23.06.2026 - 17:30
Kapazität wird verringert

Servette lässt nur noch 15’000 Zuschauer ins Stade de Genève

18.06.2026 - 14:24
Neuzugänge

Der FC Wil schnappt sich einen Basel- und einen Servette-Profi

18.06.2026 - 13:32
Langfristiger Vertrag

Servette gelingt Vertragscoup mit Stürmer Junior Kadile

28.05.2026 - 18:09
Edvinas Gertmonas

Servette präsentiert den 1. Sommer-Transfer – eine neue Nummer 1

27.05.2026 - 20:18
Edvinas Gertmonas

Ein litauischer Goalie steht vor dem Wechsel in die Super League

27.05.2026 - 09:13
Joël Mall hat unterschrieben

YB bestätigt die Ankunft der neuen Nummer 2

22.05.2026 - 17:25