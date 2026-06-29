Der FC Bayern erhält ein Angebot für Ex-GC-Leihspieler Jonathan Asp Jensen

Der dänische Offensivspieler Jonathan Asp Jensen wird den FC Bayern in diesem Sommer wohl definitiv verlassen. Den Münchnern liegt ein Angebot aus Italien vor.

Wie der «Corriere dello Sport» berichtet, bietet Lazio Rom 4 Millionen Euro für die feste Übernahme des 20-jährigen Rechtsfusses, der in der abgelaufenen Spielzeit für GC 33 Super League-Partien bestritt und dabei acht Treffer und sechs Assists beisteuerte.

Verhandelt wird derzeit noch über die Weiterverkaufsbeteiligung, die sich die Bayern auf jeden Fall sichern wollen – deren genaue Höhe ist aktuell Gegenstand der Gespräche. Asp Jensen seinerseits soll sich mit Lazio bereits über die Vertragsdetails einig sein.