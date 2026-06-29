SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Youngster könnte kommen

GC ist an englischem Watford-Verteidiger Ian Kamga dran

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 11:20
GC ist an englischem Watford-Verteidiger Ian Kamga dran

Die Grasshoppers beschäftigen sich mit dem englischen Innenverteidiger Ian Kamga.

Der 21-Jährige stand in den vergangenen zwei Spielzeiten beim englischen Zweitligisten FC Watford unter Vertrag, wobei er dort in der U21 zum Zug kam und zwischenzeitlich ausgeliehen war. Nun kann er ablösefrei wechseln, da der Kontrakt von Kamga bei den Hornets Anfang Juli ausläuft.

Laut Transferinsider Rudy Galetti gehört GC zu den Interessenten. Daneben buhlen mehrere portugiesische Vereine, darunter Moreirense, um den Linksfuss.

Eine Entscheidung über die Zukunft von Kamga soll in Kürze fallen.

Mehr Dazu
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Wechsel perfekt

Luzern-Verteidiger Ismajl Beka wagt bei GC einen Neuanfang
Mehr entdecken
Aus der Serie A

Der FC Bayern erhält ein Angebot für Ex-GC-Leihspieler Jonathan Asp Jensen

29.06.2026 - 12:12
Youngster könnte kommen

GC ist an englischem Watford-Verteidiger Ian Kamga dran

29.06.2026 - 11:20
In der Bundesliga

Ex-GC-Profi Oliver Batista Meier findet neuen Klub

25.06.2026 - 17:21
Rückkehr nach Ingolstadt

Harald Gärtner kehrt dem LAFC und damit auch GC den Rücken

25.06.2026 - 09:23
Vertrag aufgelöst

Michael Frey verlässt GC bereits wieder

19.06.2026 - 09:11
Deal vor Abschluss

GC wird noch in dieser Woche an chinesische Investoren verkauft

16.06.2026 - 15:56
In die Dörfer der Region

GC geht für die Saisonvorbereitung zu den Fans

12.06.2026 - 10:08
Neuer Klub

GC-Leihgabe Jonathan Asp Jensen steht vor Wechsel in die Serie A

11.06.2026 - 15:14
Nach Belgien

GC-Talent Christian Kouam wechselt ins Ausland

9.06.2026 - 14:29
Nächster Schritt bekannt

Ex-GC-Youngster Jonathan Asp Jensen hat Zukunfts-Entscheidung getroffen

5.06.2026 - 18:34