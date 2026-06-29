GC ist an englischem Watford-Verteidiger Ian Kamga dran

Die Grasshoppers beschäftigen sich mit dem englischen Innenverteidiger Ian Kamga.

Der 21-Jährige stand in den vergangenen zwei Spielzeiten beim englischen Zweitligisten FC Watford unter Vertrag, wobei er dort in der U21 zum Zug kam und zwischenzeitlich ausgeliehen war. Nun kann er ablösefrei wechseln, da der Kontrakt von Kamga bei den Hornets Anfang Juli ausläuft.

Laut Transferinsider Rudy Galetti gehört GC zu den Interessenten. Daneben buhlen mehrere portugiesische Vereine, darunter Moreirense, um den Linksfuss.

Eine Entscheidung über die Zukunft von Kamga soll in Kürze fallen.