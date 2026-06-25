Harald Gärtner kehrt dem LAFC und damit auch GC den Rücken

Harald Gärtner, seines Zeichens Europa-Chef des Los Angeles FC und damit auch verantwortlich für die Grasshoppers, verlässt das Unternehmen.

Dies teilen die Zürcher in einer Medienmitteilung mit. Gärtner kehrt auf eigenen Wunsch hin zum deutschen Drittligisten FC Ingolstadt 04 zurück, wo er bereits zwischen 2007 und 2019 tätig war.

«Im Namen des LAFC möchte ich Harald für seine wertvolle Führung und seinen Einsatz in den vergangenen drei Jahren danken. Seine Expertise war entscheidend für den Aufbau unserer europäischen Präsenz und für die Schaffung einer starken Grundlage sowohl bei den Grasshoppers als auch bei Wacker Innsbruck. Auch wenn wir die tägliche Zusammenarbeit vermissen werden, respektieren wir seinen Wunsch, zu einem Club zurückzukehren, der ihm persönlich so viel bedeutet. Wir wünschen ihm beim FC Ingolstadt 04 alles erdenklich Gute», sagt John Thorrington, der Co-Präsident des LAFC.

Gärtner meint zu seinem Abschied bei den Hoppers: «Ich möchte den Eigentümern von LAFC herzlich danken. Die vergangenen drei Jahre waren für mich eine unglaublich bereichernde Zeit. Dem Grasshopper Club Zürich fühle ich mich besonders verbunden, ich werde die Entwicklung des Clubs weiterhin mit grossem Interesse verfolgen und wünsche ihm nur das Beste.»

Bei GC könnten in den nächsten Tagen noch viel grössere Veränderungen bevorstehen. LAFC befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Verkauf des Klubs an eine chinesische Investorengruppe.