Michael Frey verlässt GC bereits wieder

Nur ein halbes Jahr nach seiner Ankunft verlässt Stürmer Michael Frey die Grasshoppers bereits wieder.

Auf expliziten Wunsch des 31-Jährigen wird der eigentlich bis 2028 gültige Kontrakt aufgelöst, wie die Zürcher mitteilen. Frey bestritt für die Hoppers nach seiner Ankunft Anfang des Jahres 16 Partien. Dabei gelangen ihm jeweils zwei Treffer und zwei Assists.

Wohin es den früheren YB-Junior nun zieht, ist noch nicht klar. Bei GC liegt seine Zukunft jedenfalls nicht mehr.