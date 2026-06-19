SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vertrag aufgelöst

Michael Frey verlässt GC bereits wieder

Autor: | Publiziert: 19 Juni, 2026 09:11
Michael Frey verlässt GC bereits wieder

Nur ein halbes Jahr nach seiner Ankunft verlässt Stürmer Michael Frey die Grasshoppers bereits wieder.

Auf expliziten Wunsch des 31-Jährigen wird der eigentlich bis 2028 gültige Kontrakt aufgelöst, wie die Zürcher mitteilen. Frey bestritt für die Hoppers nach seiner Ankunft Anfang des Jahres 16 Partien. Dabei gelangen ihm jeweils zwei Treffer und zwei Assists.

Wohin es den früheren YB-Junior nun zieht, ist noch nicht klar. Bei GC liegt seine Zukunft jedenfalls nicht mehr.

Mehr Dazu
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Wechsel perfekt

Luzern-Verteidiger Ismajl Beka wagt bei GC einen Neuanfang
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Mehr entdecken
Vertrag aufgelöst

Michael Frey verlässt GC bereits wieder

19.06.2026 - 09:11
Deal vor Abschluss

GC wird noch in dieser Woche an chinesische Investoren verkauft

16.06.2026 - 15:56
In die Dörfer der Region

GC geht für die Saisonvorbereitung zu den Fans

12.06.2026 - 10:08
Neuer Klub

GC-Leihgabe Jonathan Asp Jensen steht vor Wechsel in die Serie A

11.06.2026 - 15:14
Nach Belgien

GC-Talent Christian Kouam wechselt ins Ausland

9.06.2026 - 14:29
Nächster Schritt bekannt

Ex-GC-Youngster Jonathan Asp Jensen hat Zukunfts-Entscheidung getroffen

5.06.2026 - 18:34
Intensive Verhandlungen

GC steht unmittelbar vor dem Verkauf an neue Investoren

3.06.2026 - 20:17
Abgänge

GC verabschiedet auf einen Schlag gleich sechs Spieler

2.06.2026 - 19:17
Auf Instagram

Bayern-Leihgabe Lovro Zvonarek verabschiedet sich von GC

28.05.2026 - 09:32
Vom Schweizer Verband

GC wird nach Ausschreitungen im Cup-Halbfinal hart bestraft

27.05.2026 - 11:48