Ex-GC-Profi Oliver Batista Meier findet neuen Klub

Der frühere GC-Profi Oliver Batista Meier wird in der kommenden Saison bei Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn spielen.

Der 25-jährige Offensivspieler wechselt für eine Ablöse in Höhe von 400’000 Euro zum neuen Verein. Die vergangene Saison bestritt Batista Meier noch in der 2. Bundesliga bei Preussen Münster. Dort sind ihm sechs Treffer und vier Assists geglückt.

Paderborns Geschäftsführer Sport, Sebastian Lange, sagt zum Neuzugang: «Olli hat in seiner Karriere bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt. Er überzeugt durch eine starke Technik, Spielübersicht und Passqualität. Wir sind davon überzeugt, dass Olli unserer Offensive zusätzliche Qualität und Kreativität verleihen und dass er sich schnell an das Niveau der Bundesliga anpassen wird.»

Batista Meier wurde einst unter anderem beim FC Bayern ausgebildet und lief auch schon für Dynamo Dresden auf. Für GC spielte er im ersten Halbjahr 2024 auf Leihbasis.