Vertragsverlängerung von Guillemenot bei Servette auf wackligen Beinen

Ob Stürmer Jérémy Guillemenot über diese Saison hinaus bei Servette bleibt, ist zurzeit fraglich.

Der Vertrag des 31-jährigen Genfers läuft nach drei Jahren aus. Ob ihm der neue Sportdirektor John Williams einen Vertrag anbietet, der Guillemenot zufriedenstellt, ist unklar. Laut «Blick» müsste der Angreifer bei einem Verbleib auf jeden Fall eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen.

In der laufenden Saison sind dem Angreifer in der Super League sechs Tore gelungen. Er ist nicht immer gesetzt und muss sich teilweise mit einer Jokerrolle begnügen. Da er eben kein absoluter Fixstarter mehr ist, würde sich dies bei einem neuen Arbeitspapier bei den Konditionen widerspiegeln.

Eine Entscheidung wird nach der Installation des neuen Sportdirektors wohl bald fallen. Dieser hat angekündigt, künftig mehr Eigengewächse in die Profimannschaft zu bringen und beim Rekrutierungsprozess stärker auf Datenanalyse zu setzen.