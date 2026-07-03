Ruben Amorim hat über Jashari-Zukunft bei Milan entschieden

Der neue Milan-Trainer Ruben Amorim hat entschieden, wie es mit dem Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari beim Verein weitergeht.

Der 23-jährige Mittelfeldprofi schloss sich vor Jahresfrist für 36 Millionen Euro vom FC Brügge den Rossoneri an. Seine erste Saison verlief durchzogen: Trainer Massimiliano Allegri schenkte ihm nicht das Vertrauen, das er sich erhofft hatte. Zudem kämpfte Jashari direkt nach seiner Ankunft mit einer schweren Verletzung.

In der zweiten Spielzeit soll nun alles anders werden: Amorim hat laut «Sky Italia» entschieden, dass er Jashari auf jeden Fall eine Chance geben will. Demnach ist ein Verkauf des Schweizers vorerst ausgeschlossen. Atalanta, das Interesse an ihm bekundet hatte, muss sich anderweitig orientieren.

Derweil plant Milan die Verkäufe von Youssouf Fofana und Warren Bondo, die für die neue Saison beide keine Rolle spielen.