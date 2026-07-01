Cédric Zesiger will zu YB zurückkehren

Verteidiger Cédric Zesiger zieht es nach insgesamt drei Jahren in der Bundesliga zurück in die Schweiz.

Der 28-Jährige will nach Angaben des «kicker» und der «Augsburger Allgemeine» aus privaten Gründen sofort wieder für YB auflaufen, wo er zwischen 2019 und 2023 aktiv war. Der FC Augsburg, bei dem Zesiger noch bis 2029 unter Vertrag steht, soll den Wunsch respektieren, auch wenn er für die neue Saison eigentlich mit dem Innenverteidiger geplant hatte.

Demnach laufen auch schon Verhandlungen zwischen dem Bundesliga-Klub und YB. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von 5 Millionen Euro.

Zesiger war seit Anfang 2025 für Augsburg aktiv. Zunächst auf Leihbasis und seit einem Jahr fix. Die Fuggerstädter zahlten für ihn 4 Millionen Euro Ablöse. Der Linksfuss will nun wieder in der Schweiz spielen und leben.