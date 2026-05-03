Crystal Palace prüft Sinayoko als neue Sturmoption

Auf der Suche nach mehr Durchschlagskraft in der Offensive hat Crystal Palace ein neues Ziel ins Visier genommen. Lassine Sinayoko von AJ Auxerre gilt als Wunschkandidat, um die Abhängigkeit von Jean-Philippe Mateta zu verringern.

Der 26-jährige Nationalspieler aus Mali bringt ein Profil mit, das in London hoch geschätzt wird: Tempo, körperliche Präsenz und eine hohe Arbeitsrate. Mit 30 Länderspielen und zehn Treffern für sein Heimatland hat sich Sinayoko zudem international etabliert und könnte die Offensive der Eagles variabler machen.

Ein Transfer dürfte jedoch nicht einfach werden. Sinayoko steht in Auxerre noch bis 2027 unter Vertrag und gehört zu den Topverdienern des Klubs. Sein Marktwert wird auf rund acht Millionen Euro geschätzt, zuletzt wurden sogar Angebote im zweistelligen Millionenbereich diskutiert. Bereits im vergangenen Sommer hatten mehrere Vereine Interesse gezeigt – Auxerre lehnte jedoch Offerten ab und hält weiterhin an seinem Angreifer fest.