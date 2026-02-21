SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Entscheidung: So geht es mit Oliver Glasner weiter

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 Februar, 2026 09:36
Entscheidung: So geht es mit Oliver Glasner weiter

Oliver Glasner steht bei Crystal Palace in der Kritik. Jetzt soll eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen worden sein.

Bei Crystal Palace haben Beratungen über die gemeinsame Zukunft mit Oliver Glasner zu einem Ergebnis geführt. Der Journalist Fabrizio Romano berichtet, dass das Projekt zunächst weiterhin gemeinsam beschritten wird.

Sollten die positiven Ergebnisse in den nächsten Wochen weiter ausbleiben, könne eine vorzeitige Trennung aber wieder Thema werden.

Crystal Palace hat in der Premier League von den letzten elf Spielen nur eines gewonnen und sieben Partien verloren. Als Folge des seit Monaten anhaltenden Negativlaufs sind die Eagles in der Tabelle auf den 13. Platz abgerutscht.

Glasner hat bereits darüber entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und Crystal Palace nach dieser Saison im Sommer ablösefrei zu verlassen. Wohin es den Österreicher ziehen wird, ist Stand jetzt offen.

