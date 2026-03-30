Deshalb hat Maxence Lacroix praktisch keine Chance auf WM-Einsätze

Maxence Lacroix stand bei der französischen Nationalmannschaft beim 3:1-Sieg gegen Kolumbien im Testspiel in der Startelf. Dennoch sind die Chancen gering, dass er an der WM im Sommer zum Einsatz gelangt.

Dies glaubt zumindest die französische Sportzeitung «L’Équipe». Nationaltrainer Didier Deschamps hat seine Hierarchie in der Innenverteidigung demnach bereits festgelegt. William Saliba von Arsenal und Dayot Upamecano vom FC Bayern sind die Nummern 1A und 1B. Dahinter folgen Ibrahima Konaté von Liverpool und Lucas Hernandez von Paris St. Germain. Dieses Quartett hat den Platz im WM-Kader demnach bereits auf sicher. Einzig Verletzungen könnten Lacroix noch nach vorne spülen.

Immerhin gibt es die Chancen, dass Deschamps noch einen fünften Innenverteidiger mitnimmt. Dann würde die Wahl zwischen Lacroix und Wesley Fofana von Chelsea fallen.

Lacroix hat seinen endgültigen Durchbruch auf Profiebene beim VfL Wolfsburg geschafft. Nach insgesamt vier Jahren beim Bundesligisten schloss er sich im Sommer 2024 Crystal Palace an. In der Premier League zeigt er ebenfalls sehr solide Leistungen. In der extrem gut besetzten Hintermannschaft von Frankreich garantiert dies jedoch noch keinen Platz.