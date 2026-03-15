Premier-League-Klubs beobachten Mamadou Sangaré

Mittelfeldspieler Mamadou Sangare von RC Lens hat das Interesse mehrerer Vereine aus der Premier League geweckt. Berichten zufolge verfolgen unter anderem Manchester United, Tottenham Hotspur, West Ham United sowie Crystal Palace die Entwicklung des zentralen Mittelfeldspielers sehr genau.

Auch Chelsea soll den malischen Nationalspieler auf dem Zettel haben. Demnach denken die Blues über ein Angebot von rund 45 Millionen Euro nach. In diesem Szenario würde Sangaré allerdings zunächst noch eine weitere Saison bei Lens bleiben, bevor er 2027 nach London wechseln würde.

Der französische Klub gilt grundsätzlich als gesprächsbereit, sollte ein entsprechendes Angebot eingehen. Neben Vereinen aus England haben auch Klubs aus Saudi Arabien Interesse signalisiert. Der Spieler selbst soll jedoch bevorzugen, seine Karriere weiterhin in Europa fortzusetzen.

Sangaré steht seit August 2025 bei Lens unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft noch bis 2030. In der laufenden Saison der Ligue 1 absolvierte der 23-Jährige bislang 22 Spiele und steuerte dabei zwei Tore sowie zwei Vorlagen bei. Sein Marktwert wird laut Transfermarkt aktuell auf etwa 15 Millionen Euro geschätzt.