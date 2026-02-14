FC Basel gibt Jeremy Agbonifo wohl schon wieder ab

Das Missverständnis zwischen dem FC Basel und Jeremy Agbonifo wird offenbar nach nur einem halben Jahr schon wieder beendet. Ein Wechsel nach Schweden soll vor dem Abschluss stehen.

Der FC Basel gab erst im vorigen Sommer den Leihtransfer von Jeremy Agbonifo bekannt, für den überdies eine Kaufoption ausverhandelt wurde. Die Wege werden sich nun aber schon wieder trennen.

Laut der schwedischen Zeitung «Expressen» steht der BK Häcken kurz vor dem Agbonifo-Transfer. Demnach steht der 20-Jährige vor einer erneuten Ausleihe, die mit dem seinem Stammklub, dem RC Lens, schon vereinbart wurde.

Agbonifo würde damit zu seinem Ex-Verein zurückkehren. Bei Häcken avancierte der Flügelstürmer zum Shootingstar. Nach einer halbjährigen Leihe zu Lens verpflichtete der französische Erstligist Agbonifo im zurückliegenden Sommer für 6,5 Millionen Euro fest.

Beim FC Basel hat Agbonifo in den vergangenen Monaten nie richtig überzeugen können, die letzten beiden Meisterschaftsspiele wurde der siebenfache schwedische U21-Nationalspieler gar nicht mehr in das Aufgebot genommen.