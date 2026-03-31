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Neuer Look

Der FC Basel präsentiert eine neue Webseite und App

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 31 März, 2026 19:16
Der FC Basel präsentiert eine neue Webseite und App

Der FC Basel nutzt die Länderspielpause auch zu einem Update in technologischer Hinsicht. Der Klub präsentiert am Dienstag eine neue Webseite und eine neue App.

Die Struktur bleibt dieselbe, aber der Look wurde aufgefrischt, wie ein Blick auf die neue Seite zeigt. User können sich ein persönliches Profil erstellen und damit auch den Überblick über die Tickets, Saisonkarten und allfällige Bestellungen im Fanshop behalten – sowohl auf fcb.ch wie auch in der neuen App.

Die Navigation wurde insgesamt verschlankt. Der Klub bittet die User darum, Feedback zu schicken, um allfällige Fehler und Kinderkrankheiten so rasch wie möglich auszumerzen.

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