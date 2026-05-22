Manchester City verkündet den Abgang von Pep Guardiola

Der Abgang von Pep Guardiola als Trainer von Manchester city ist offiziell.

Am Freitag bestätigen die Skyblues das Ende des 55-jährigen Spaniers nach insgesamt zehn äusserst erfolgreichen Jahren mit 20 Titeln. Guardiola wechselte 2016 vom FC Bayern auf die Insel und prägte die erfolgreichste Ära des Vereins. Unter anderem gewann er mit seiner Mannschaft sechs Meistertitel, dreimal den FA Cup und einmal die Champions League.

«Es gibt keinen Grund, aber tief in meinem Inneren weiss ich, dass es Zeit für mich ist. Nichts ist ewig – wenn es so wäre, wäre ich noch hier. Ewig bleiben werden das Gefühl, die Menschen, die Erinnerungen und die Liebe, die ich für Manchester City empfinde», sagt Guardiola zum Abschied.

Der Vertrag wäre ursprünglich noch ein weiteres Jahr gelaufen, Guardiola hat aber entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen. Als Nachfolger steht sein früherer Assistent Enzo Maresca in den Startlöchern. Diese Personalie wird von City aber noch nicht bestätigt.