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Keine Rückkehr

Bernardo Silva sagt seinem Ausbildungsklub Benfica ab

Autor: | Publiziert: 15 Mai, 2026 14:13
Bernardo Silva sagt seinem Ausbildungsklub Benfica ab

Der portugiesische Spielgestalter Bernardo Silva wird im Sommer nicht zu seinem Jugendklub Benfica zurückkehren.

Der 31-jährige Nationalspieler machte die Absage im portugiesischen Sender «Canal 11» gleich höchstpersönlich offiziell. «Ich gehe nicht zu Benfica», so Silva. Gleichzeitig hält er allerdings fest, dass er künftig sehr wohl noch für den Verein aus Lissabon auflaufen möchte: «Es gibt eine klare Absicht: Ich möchte eines Tages zurückkehren. Ich weiss nicht, ob der Verein mich dann will, wenn ich zurückkehren möchte. Ich will zurückkehren.» Im Sommer wird es jedoch noch nicht so weit sein.

Der Captain von Manchester City orientiert sich im zur neuen Saison neu, wie seit einiger Zeit bekannt ist. Seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag bei den Skyblues verlängert er nach neun Jahren nicht mehr. Als Interessenten gelten Juventus und der FC Barcelona. In den kommenden Wochen wird eine Entscheidung fallen.

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