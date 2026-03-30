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Wüthrich bleibt

Der FC Basel verlängert mit seinem Goalietrainer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 März, 2026 17:29
Der FC Basel verlängert mit seinem Goalietrainer

Der FC Basel kann auch in den kommenden Jahren auf die Dienste von Torhütertrainer Gabriel Wüthrich setzen.

Der 44-Jährige verlängert seinen Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2028. Wüthrich stiess vor knapp vier Jahren vom FC Luzern nach Basel und ist beim FCB inzwischen einer der dienstältesten Staffmitglieder.

Die Basler Verantwortlichen sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden und betonen in einem Statement, dass Wüthrich sowohl die Torhüterausbildung der 1. Mannschaft wie auch jene der Nachwuchsabteilung weiterentwickelt habe.

FCB-Sportdirektor Daniel Stucki sagt: «Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir auf der Position des Torhütertrainers mit Gabriel Wüthrich weiterarbeiten können. Er ist ein langjähriges Staff-Mitglied und geht jeden Tag mit vorbildlichem Willen sowie grosser Leidenschaft ans Werk. Sein rotblaues Herzblut, seine positive Art und seine Arbeitseinstellung sind wichtige Faktoren, die sich auch auf sein Goalieteam übertragen und in den vergangenen Jahren entscheidend zu den vielen starken FCB-Torhüterleistungen beigetragen haben. Es ist deshalb sehr erfreulich, dass Gabriel auch weiterhin für den roten Faden in der Torhüterausbildung des gesamten FCB verantwortlich sein wird.»

Wüthrich selbst betont: «Ich fühle mich sehr verbunden mit dem FCB sowie der Region und die Arbeit mit dem Torhüterteam bereitet mir weiterhin grosse Freude. Ich bin der sportlichen Führung deshalb dankbar, dass man mir weiterhin das Vertrauen schenkt. Ich habe seit dem Sommer 2022 extrem viel erlebt mit dem FCB, sowohl Höhen als auch Tiefen – wenn man beispielsweise an die sehr schwierige Saison 2023/24 oder den Conference-League-Halbfinal und natürlich das Double letzten Sommer denkt. Ein Grossteil meiner Familie kommt aus der Region Basel und wir fühlen uns alle sehr wohl hier. Nun freue ich mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Club und den Fans weitere Kapitel in diesem tollen Abenteuer schreiben zu dürfen.»

Somit steht auch fest, mit wem die künftige Nummer 1 und der Nachfolger von Marwin Hitz ab nächster Saison eng zusammenarbeitet. Jonas Omlin gilt zurzeit als Kronfavorit für den Posten als künftiger Stammkeeper.

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