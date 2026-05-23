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Interesse aus der Premier League

Offen für Verkauf: Inter Mailand legt Preis für Luis Henrique fest

Autor: | Publiziert: 23 Mai, 2026 16:50
Offen für Verkauf: Inter Mailand legt Preis für Luis Henrique fest

Luis Henrique könnte Inter Mailand im Sommer verlassen. Es gibt einen Preis – und Interesse aus der Premier League.

Inter Mailand und Luis Henrique könnten nach einer gemeinsamen Saison schon wieder getrennte Wege gehen. Der Fussballinfluencer Fabrizio Romano berichtet, dass die Nerazzurri einem Verkauf im Sommer offen gegenüberstehen. Ein Transfer soll mindestens 20 Millionen Euro einbringen.

Luis Henrique war erst vor einem Jahr für 22,8 Millionen Euro von Olympique Marseille zu Inter gewechselt. Der 24-Jährige konnte die Mailänder Verantwortlichen allerdings nicht von sich überzeugen, weshalb es schon im Winter konkrete Spekulationen über einen Abgang gab – der AFC Bournemouth beschäftigte sich angeblich mit einem Transfer.

Luis Henrique kommt in seiner Debütsaison auf insgesamt 42 Spiele mit einem Tor und drei Vorlagen. Die 2217 Einsatzminuten zeigen aber, dass der Brasilianer meist nur als Joker auf dem Feld stand.

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