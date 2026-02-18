SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rückkehr nach Schweden

Nächster Abgang beim FC Basel: Leihe von Jeremy Agbonifo abgebrochen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 Februar, 2026 11:47
Nächster Abgang beim FC Basel: Leihe von Jeremy Agbonifo abgebrochen

Der FC Basel und Leihstürmer Jeremy Agbonifo gehen wieder getrennte Wege. Der entsprechende Vertrag wurde aufgelöst, wie die Bebbi bestätigen. Der Flügelstürmer läuft ab sofort wieder in seiner schwedischen Heimat auf.

Der 20-jährige Angreifer konnte sich beim FCB nicht wie gewünscht in Szene setzen. Agbonifo kam in dieser Saison für den FCB auf 16 Einsätzen. Insgesamt stand er nur 645 Spielminuten auf dem Platz. Der Flügelstürmer stammt aus der Nachwuchsabteilung des BK Häcken. Dorthin kehrt er nun auf Leihbasis auch wieder zurück, wobei seine Transferrechte weiterhin bei Ligue 1-Klub RC Lens liegen.

Agbonifo will in Göteborg wieder an seine früheren Leistungen anknüpfen. Bis vergangenes Jahr war er auch wieder da tätig. Zwischenzeitlich wurde er auch beim FC Porto ausgebildet.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Rückkehr nach Schweden

Nächster Abgang beim FC Basel: Leihe von Jeremy Agbonifo abgebrochen

18.02.2026 - 11:47
In den Schulferien

Der FC Basel lädt die Fans zum öffentlichen Training ein

17.02.2026 - 12:00
Winterthur greift zu

FCB-Profi Emmanuel Essiam wechselt zu Super League-Konkurrent

17.02.2026 - 11:18
Nach einem Jahr in Lettland

Ex-FCB-Stürmer Tresor Samba kehrt in die Schweiz zurück

17.02.2026 - 09:12
Wechsel perfekt

Der FC Basel bestätigt den Transfer von Nati-Verteidiger Becir Omeragic

16.02.2026 - 17:44
Wechsel steht bevor

FC Basel gibt Jeremy Agbonifo wohl schon wieder ab

14.02.2026 - 10:20
Nach zähen Verhandlungen

Es klappt: Der FC Basel schnappt sich Becir Omeragic

13.02.2026 - 14:02
Engpass

Der FC Basel hat gegen Lugano massive Personalprobleme in der Abwehr

13.02.2026 - 11:50
Wieder aussen vor

FC Basel-Verteidiger Finn van Breemen erleidet weiteren Verletzungsrückschlag

13.02.2026 - 09:16
Prioritäten

Jungstar Giacomo Koloto verzichtet für FC Basel auf U18-Nati-Aufgebot

12.02.2026 - 17:12