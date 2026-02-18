Nächster Abgang beim FC Basel: Leihe von Jeremy Agbonifo abgebrochen

Der FC Basel und Leihstürmer Jeremy Agbonifo gehen wieder getrennte Wege. Der entsprechende Vertrag wurde aufgelöst, wie die Bebbi bestätigen. Der Flügelstürmer läuft ab sofort wieder in seiner schwedischen Heimat auf.

Der 20-jährige Angreifer konnte sich beim FCB nicht wie gewünscht in Szene setzen. Agbonifo kam in dieser Saison für den FCB auf 16 Einsätzen. Insgesamt stand er nur 645 Spielminuten auf dem Platz. Der Flügelstürmer stammt aus der Nachwuchsabteilung des BK Häcken. Dorthin kehrt er nun auf Leihbasis auch wieder zurück, wobei seine Transferrechte weiterhin bei Ligue 1-Klub RC Lens liegen.

Agbonifo will in Göteborg wieder an seine früheren Leistungen anknüpfen. Bis vergangenes Jahr war er auch wieder da tätig. Zwischenzeitlich wurde er auch beim FC Porto ausgebildet.