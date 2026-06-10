Der FC Thun blickt auf den nordirischen Nationalspieler Ross McCausland

Der FC Thun könnte sich in Kürze die Dienste des nordirischen Nationalspielers Ross McCausland sichern.

Der 23-jährige Flügelstürmer bestritt die vergangene Spielzeit auf Leihbasis bei Aris Limassol auf Zypern. Dabei gelangen ihm in 26 Pflichtspielen vier Tore und ebenso viele Assists. Vor allem in der zweiten Saisonhälfte war er jedoch nicht mehr gesetzt. Vorerst ist er nun zu den Rangers nach Glasgow zurückgekehrt, wo er einst ausgebildet wurde und nach wie vor seine Transferrechte liegen. Der «Daily Record» berichtet, dass Thun nun ein Auge auf McCausland wirft.

Die Berner Oberländer sind auf der Suche nach Verstärkungen, zumal es bis zum Saisonstart noch zu einigen Abgängen kommen dürfte. McCausland ist eine Option. Auch andere europäische Vereine und Klubs aus der MLS sind indes am Angreifer interessiert. Eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft hat der Stürmer noch nicht getroffen.