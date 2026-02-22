Crystal Palace hat deutschen Nationalspieler im Blick

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 09:14
Rund um Crystal Palace nimmt das Transferkarussell weiter Fahrt auf. In den vergangenen Tagen wurde der Klub mit mehreren potenziellen Neuzugängen und Abgängen in Verbindung gebracht. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält aktuell die Möglichkeit einer spektakulären Rückkehr nach London.

Ein konkreter Name ist Pavel Šulc von Olympique Lyon. Der 25-jährige Offensivspieler steht demnach auf der Liste der Eagles, allerdings beobachten auch zahlreiche Ligakonkurrenten seine Situation. Neben Leeds United sollen unter anderem Aston Villa, Brentford FC, Brighton & Hove Albion, Everton FC, Fulham FC, Nottingham Forest und AFC Bournemouth ihr Interesse hinterlegt haben. In London denkt man offenbar sogar über ein mögliches Paket nach, das auch Teamkollege Tyler Morton betreffen könnte.

Für die grösste Aufmerksamkeit sorgt jedoch Antonio Rüdiger. Nach Informationen von «TEAMtalk»-Insider Graeme Bailey haben Vermittler Gespräche mit mehreren Londoner Klubs aufgenommen – darunter neben Palace auch Tottenham Hotspur und West Ham United. Der Innenverteidiger könnte im Sommer ablösefrei wechseln und wäre laut Bericht sogar bereit, Gehaltseinbussen in Kauf zu nehmen, um nach England zurückzukehren. Parallel zeigen auch Vereine aus der Saudi Pro League Interesse.

