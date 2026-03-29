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Innenverteidiger Lacroix im Fokus europäischer Topklubs

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 29 März, 2026 16:38
Innenverteidiger Lacroix im Fokus europäischer Topklubs

Maxence Lacroix spielt sich zunehmend in den Fokus mehrerer Spitzenvereine. Der Innenverteidiger von Crystal Palace wird derzeit unter anderem vom FC Bayern München beobachtet, während auch Liverpool, Chelsea und Aston Villa Interesse zeigen.

Ein Grund für die gestiegene Aufmerksamkeit dürfte sein jüngstes Debüt für die französische Nationalmannschaft sein, für die er bislang einmal auflief. In der laufenden Premier-League-Saison gehört der 25-Jährige zudem zu den konstanten Kräften bei Palace und kommt auf 28 Einsätze mit einem Tor und zwei Vorlagen.

Trotz des wachsenden Interesses ist ein Transfer jedoch alles andere als einfach. Lacroix steht noch bis 2029 unter Vertrag und besitzt keine Ausstiegsklausel, was Crystal Palace eine starke Verhandlungsposition verschafft. Der Verteidiger war erst im August 2024 für rund 18 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg gekommen, sein aktueller Marktwert wird inzwischen auf etwa 40 Millionen Euro geschätzt.

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