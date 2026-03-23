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Frankfurter Stürmer

Zwei Premier League-Klubs sind heiss auf Jonathan Burkardt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 März, 2026 17:51
Zwei Premier League-Klubs sind heiss auf Jonathan Burkardt

Der Frankfurter Stürmer Jonathan Burkardt weckt Begehrlichkeiten auf der Insel.

Gleich zwei Premier League-Klubs schielen laut «SportsBoom» auf den 25-jährigen Angreifer. Namentlich handelt es sich um Leeds United und Crystal Palace. Burkardt verfügt als mitspielender Knipser über Qualitäten, die beide Vereine im Hinblick auf die nächste Saison suchen. Bei Palace könnte der deutsche Mittelstürmer die Nachfolge von Jean-Philippe Mateta antreten, der den Verein vielleicht verlassen wird.

Das Profil von Burkardt ist in der Premier League auch schon Brentford und Nottingham Forest aufgefallen. Diese beiden Vereine scheinen aber noch keine konkreten Schritt vorzubereiten.

Der Angreifer wechselte erst im vergangenen Sommer für 21 Mio. Euro von Mainz 05 nach Frankfurt. Wegen Verletzungsproblemen konnte er dort noch nicht so richtig durchstarten, obwohl er bereits wieder bei neun Treffern steht. Tatsächlich scheinen die Hessen aufgrund der wiederkehrenden physischen Probleme des Stürmers einen Verkauf zumindest nicht völlig auszuschliessen. Angesichts des noch bis 2030 gültigen Kontrakts sollen aber mindestens 45 Mio. Euro Ablöse notwendig sein.

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