Eintracht trifft drastische Entscheidung um Trainer Albert Riera

Eintracht Frankfurt wird aller Voraussicht nach nicht mit Albert Riera in die neue Saison gehen.

Der 44-Jährige bleibt nach einer Krisensitzung nach der Niederlage gegen den Hamburger SV (1:2) laut «Bild» zwar vorerst im Amt und wird auch beim Auswärtsspiel in Dortmund am kommenden Samstag die Verantwortung tragen, danach könnte seine kurze Zeit in Frankfurt aber bereits vorüber sein. Die sportliche Leitung um Sportvorstand Markus Krösche soll mit Riera keine Zukunft mehr sehen. Dass er vorerst im Amt bleibt, liegt in erster Linie daran, dass die Zeit zu knapp ist, einen neuen Übungsleiter zu installieren. Mit einem internen Kandidaten will man offenbar nicht weitermachen.

Sollte das Spiel in Dortmund verloren gehen, könnte Riera aber bereits vor dem Bundesliga-Abschluss gegen den VfB Stuttgart freigestellt werden.

Der Vertrag des Spaniers liefe eigentlich noch bis 2028. In den vergangenen Wochen passten die Leistungen und Resultate der Mannschaft allerdings nicht. Zudem häuften sich kritische Berichte rund um den Coach. Nur rund ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt muss Riera in Kürze wieder gehen.