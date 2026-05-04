SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bald ist Schluss

Eintracht trifft drastische Entscheidung um Trainer Albert Riera

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Mai, 2026 16:56
Eintracht trifft drastische Entscheidung um Trainer Albert Riera

Eintracht Frankfurt wird aller Voraussicht nach nicht mit Albert Riera in die neue Saison gehen.

Der 44-Jährige bleibt nach einer Krisensitzung nach der Niederlage gegen den Hamburger SV (1:2) laut «Bild» zwar vorerst im Amt und wird auch beim Auswärtsspiel in Dortmund am kommenden Samstag die Verantwortung tragen, danach könnte seine kurze Zeit in Frankfurt aber bereits vorüber sein. Die sportliche Leitung um Sportvorstand Markus Krösche soll mit Riera keine Zukunft mehr sehen. Dass er vorerst im Amt bleibt, liegt in erster Linie daran, dass die Zeit zu knapp ist, einen neuen Übungsleiter zu installieren. Mit einem internen Kandidaten will man offenbar nicht weitermachen.

Sollte das Spiel in Dortmund verloren gehen, könnte Riera aber bereits vor dem Bundesliga-Abschluss gegen den VfB Stuttgart freigestellt werden.

Der Vertrag des Spaniers liefe eigentlich noch bis 2028. In den vergangenen Wochen passten die Leistungen und Resultate der Mannschaft allerdings nicht. Zudem häuften sich kritische Berichte rund um den Coach. Nur rund ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt muss Riera in Kürze wieder gehen.

Mehr Dazu
In Turin

Eintracht Frankfurt hat den Götze-Nachfolger gefunden
Kein Kreuzbandriss

Glück im Unglück für Eintracht-Neuzugang Younes Ebnoutalib
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Schweizer Legionäre

Urs Fischer kommt Traum grosses Stück näher, Michael Frey vermöbelt
Nachfolger gesucht

Eintracht Frankfurt trennt sich von Dino Toppmöller
Mehr entdecken
Bald ist Schluss

Eintracht trifft drastische Entscheidung um Trainer Albert Riera

4.05.2026 - 16:56
Schweizer Legionäre

Urs Fischer verpasst Bayern-Sensation, Gladbach-Schweizer enttäuschen

25.04.2026 - 18:02
Abgang geplant

Ritsu Doan hat nach einem Jahr Frankfurt schon genug

22.04.2026 - 09:11
Schweizer Legionäre

Thomas Stamm feiert wichtigen Sieg, Nico Elvedi verteidigt stark

11.04.2026 - 18:00
MVP

Schweizer Nati-Star steht vor Wechsel zu Arsenal

9.04.2026 - 14:01
Dänischer Profi

Frankfurt-Profi Kristensen mit krassem Geständnis: «Wollte mit dem Fussball aufhören»

3.04.2026 - 14:55
Unterschrift erfolgt

Überraschung: So lange verlängert Mario Götze bei der Eintracht

1.04.2026 - 17:56
Streitpunkt Einsatzzeiten

Unzufriedenes BVB-Talent erwägt Abschied

29.03.2026 - 13:30
Frankfurter Stürmer

Zwei Premier League-Klubs sind heiss auf Jonathan Burkardt

23.03.2026 - 17:51
In Frankfurt

Mario Götze steht unmittelbar vor der Vertragsunterschrift

23.03.2026 - 15:35