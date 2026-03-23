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In Frankfurt

Mario Götze steht unmittelbar vor der Vertragsunterschrift

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 März, 2026 15:35
Mario Götze steht unmittelbar vor der Vertragsunterschrift

Obwohl er zuletzt von Trainer Albert Riera nicht für den Kader berücksichtigt wurde, unterschreibt Mario Götze bei Eintracht Frankfurt in Kürze seinen neuen Vertrag.

Der 33-jährige Spielmacher wird sich laut «Sky» für eine zusätzliche Saison bis Juni 2027 an den Bundesligisten binden. Die Vertragsparameter wurden bereits ausgehandelt, es fehlt einzig noch die Unterschrift von Götze. Diese könnte in der laufenden Länderspielpause vollzogen werden.

Der Weltmeister von 2014 läuft seit 2022 für die Hessen auf. In dieser Saison kommt er bislang auf 26 Einsätze. Weitere sollen hinzukommen.

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