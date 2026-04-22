SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Abgang geplant

Ritsu Doan hat nach einem Jahr Frankfurt schon genug

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 April, 2026 09:11
Ritsu Doan hat nach einem Jahr Frankfurt schon genug

Der japanische Flügelstürmer Ritsu Doan peilt im Sommer einen neuerlichen Vereinswechsel an.

Der 27-jährige Nationalspieler wechselte erst vor Jahresfrist für 21 Mio. Euro Ablöse vom SC Freiburg zu den Hessen. Dort hat seine Scorer-Ausbeute merklich nachgelassen. In der aktuellen Spielzeit kommt er für die Eintracht in 28 Ligaspielen auf vier Treffer und fünf Assists. In der letzten Saison waren es für die Breisgauer zum Vergleich in insgesamt 34 Ligaspielen zehn Tore und acht entscheidende Pässe. Laut «Sport Bild» peilt Doan nun trotz weiterlaufenden Vertrags bis 2030 einen Transfer an.

Dies habe auch direkt mit dem neuen Eintracht-Coach Albert Riera zu tun, der den Japaner selten auf seiner angestammten Position auf dem rechten Flügel spielen lässt. Der Spanier setzt dort mehr auf Geschwindigkeit. Doan ist eher ein Spieler, der mit dem Ball am Fuss stark ist und nicht allzu sehr auf Speed setzt bzw. setzen kann.

Wohin es den Linksfuss ziehen könnte, ist indes noch völlig offen. Seine Berater sondieren zurzeit den Markt.

Mehr Dazu
In Turin

Eintracht Frankfurt hat den Götze-Nachfolger gefunden
Kein Kreuzbandriss

Glück im Unglück für Eintracht-Neuzugang Younes Ebnoutalib
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Nachfolger gesucht

Eintracht Frankfurt trennt sich von Dino Toppmöller
Schweizer Legionäre

Urs Fischer kommt Traum grosses Stück näher, Michael Frey vermöbelt
Mehr entdecken
Abgang geplant

Ritsu Doan hat nach einem Jahr Frankfurt schon genug

22.04.2026 - 09:11
Schweizer Legionäre

Thomas Stamm feiert wichtigen Sieg, Nico Elvedi verteidigt stark

11.04.2026 - 18:00
MVP

Schweizer Nati-Star steht vor Wechsel zu Arsenal

9.04.2026 - 14:01
Dänischer Profi

Frankfurt-Profi Kristensen mit krassem Geständnis: «Wollte mit dem Fussball aufhören»

3.04.2026 - 14:55
Unterschrift erfolgt

Überraschung: So lange verlängert Mario Götze bei der Eintracht

1.04.2026 - 17:56
Streitpunkt Einsatzzeiten

Unzufriedenes BVB-Talent erwägt Abschied

29.03.2026 - 13:30
Frankfurter Stürmer

Zwei Premier League-Klubs sind heiss auf Jonathan Burkardt

23.03.2026 - 17:51
In Frankfurt

Mario Götze steht unmittelbar vor der Vertragsunterschrift

23.03.2026 - 15:35
Sportdirektor spricht

Nizza lässt klare Tendenz bei Eintracht-Leihe Elye Wahi erkennen

21.03.2026 - 15:43
Stammplatz erobert

Nati-Verteidiger Aurèle Amenda bedankt sich bei Frankfurt-Boss

19.03.2026 - 16:20