Ritsu Doan hat nach einem Jahr Frankfurt schon genug

Der japanische Flügelstürmer Ritsu Doan peilt im Sommer einen neuerlichen Vereinswechsel an.

Der 27-jährige Nationalspieler wechselte erst vor Jahresfrist für 21 Mio. Euro Ablöse vom SC Freiburg zu den Hessen. Dort hat seine Scorer-Ausbeute merklich nachgelassen. In der aktuellen Spielzeit kommt er für die Eintracht in 28 Ligaspielen auf vier Treffer und fünf Assists. In der letzten Saison waren es für die Breisgauer zum Vergleich in insgesamt 34 Ligaspielen zehn Tore und acht entscheidende Pässe. Laut «Sport Bild» peilt Doan nun trotz weiterlaufenden Vertrags bis 2030 einen Transfer an.

Dies habe auch direkt mit dem neuen Eintracht-Coach Albert Riera zu tun, der den Japaner selten auf seiner angestammten Position auf dem rechten Flügel spielen lässt. Der Spanier setzt dort mehr auf Geschwindigkeit. Doan ist eher ein Spieler, der mit dem Ball am Fuss stark ist und nicht allzu sehr auf Speed setzt bzw. setzen kann.

Wohin es den Linksfuss ziehen könnte, ist indes noch völlig offen. Seine Berater sondieren zurzeit den Markt.