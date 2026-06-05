Eintracht Frankfurt erhält 40 Millionen Euro-Angebot für Can Uzun

Eintracht Frankfurt wird in Kürze wohl ein Angebot in Höhe von satten 40 Millionen Euro für seinen Youngster Can Uzun erhalten.

Galatasaray ist am türkischen Nationalspieler sehr interessiert. Transferexperte Yagiz Sabuncuoglu berichtet nun, dass der Meister eine Offerte für Uzun vorbereitet. 40 Millionen werden für den 20-jährigen Angreifer geboten. Diese Summe könnte jedoch nicht ausreichen. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche soll sogar 60 Millionen fordern.

Mit Napoli, Milan und Premier League-Klubs buhlen weitere Vereine um Uzun. Möglicherweise nutzt dieser die anstehende Weltmeisterschaft, um sogar noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. In Frankfurt reibt man sich jedenfalls die Hände. Vor zwei Jahren wurden im Vergleich «nur» 11 Millionen Euro überwiesen. Nach einer ersten eher schwierigen Saison in der Bundesliga hat sich der junge Stürmer in der abgelaufenen Spielzeit voll in Szene setzen können.