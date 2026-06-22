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Spieler soll den Wunsch haben

Galatasaray macht bei Can Uzun ernst

Autor: | Publiziert: 22 Juni, 2026 10:04
Galatasaray macht bei Can Uzun ernst

Der Transferpoker um Can Uzun nimmt offenbar Fahrt auf. Nach Informationen aus der Türkei drängt Galatasaray intensiv auf eine Verpflichtung des Offensivspielers. Besonders Trainer Okan Buruk soll den Transfer zur Priorität erklärt haben.

Dem Bericht von «Fanatik» zufolge hat Galatasaray bereits Gespräche mit dem Umfeld des Spielers geführt. Buruk soll Can Uzun persönlich von einem Wechsel überzeugt haben. Auch die Familie des türkischen Nationalspielers soll dem Projekt positiv gegenüberstehen. Nach dem Ausscheiden der türkischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft will Uzun zunächst in den Urlaub gehen. Anschliessend soll er jedoch einen Wechsel nach Istanbul anstreben und seinen aktuellen Verein um Unterstützung bei den Verhandlungen bitten.

Sportlich hat Buruk einen klaren Plan. Can Uzun wird als möglicher Stammspieler auf der Zehnerposition gesehen. Darüber hinaus schätzt der Galatasaray-Coach die Vielseitigkeit des 19-Jährigen, der auch auf dem linken Flügel oder als zweite Spitze eingesetzt werden kann. Die grösste Hürde bleibt die Ablöse.

Laut «Fanatik» fordert Uzuns Verein zwischen 50 und 60 Millionen Euro. Galatasaray versucht hingegen, die Summe auf rund 35 Millionen Euro zu drücken. Um die Differenz zu überbrücken, könnten Bonuszahlungen und eine Weiterverkaufsbeteiligung Teil eines möglichen Pakets werden. Für die kommende Woche soll ein weiteres Treffen zwischen den Vereinen geplant sein.

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