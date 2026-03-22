SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Abgang realistisch

Atubolu rückt in den Fokus mehrerer Topklubs

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 März, 2026 10:18
Atubolu rückt in den Fokus mehrerer Topklubs

Tottenham Hotspur stellt offenbar frühzeitig die Weichen für mögliche Veränderungen auf der Torhüterposition im Sommer 2026. Im Zentrum der Überlegungen steht dabei Noah Atubolu vom SC Freiburg, der sich in den vergangenen Wochen verstärkt in den Fokus der Spurs gespielt hat.

Klubinterne Beobachter sollen den 22-Jährigen intensiv verfolgt haben – nicht zuletzt, weil die Zukunft von Stammkeeper Guglielmo Vicario derzeit nicht als langfristig gesichert gilt. Wie die «Bild» berichtet, plant Atubolu selbst den nächsten Karriereschritt und könnte Freiburg nach Saisonende verlassen.

Der 1,93 Meter große Schlussmann wird aufgrund seiner Spielweise und Präsenz immer wieder mit Deutschlands Torwart-Ikone Manuel Neuer verglichen. Sein erklärtes Ziel soll ein Wechsel in die Premier League sein. Tottenham ist dabei jedoch nicht allein: Auch West Ham United, die SSC Neapel sowie die beiden Mailänder Klubs AC Milan und Inter Mailand sollen Interesse zeigen – wobei insbesondere Inter auch Vicario auf dem Zettel hat.

Laut Informationen von «Fussball Daten» liegt die mögliche Ablösesumme für Atubolu bei rund 25 Millionen Euro. Für Tottenham könnte der deutsche U21-Nationalkeeper eine wichtige Verstärkung darstellen, sollte es im Sommer zu einem Umbruch zwischen den Pfosten kommen.

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Vom SC Freiburg

Schweizer U21-Verteidiger auf dem Zettel eines Zweitligisten
Neuer Klub

Schweizer Hoffnung Bruno Ogbus steht vor Wechsel in 2. Bundesliga
Trotz Interessenten

Freiburg lässt den Schweizer Verteidiger Bruno Ogbus wohl nicht ziehen
Mehr entdecken
Abgang realistisch

Atubolu rückt in den Fokus mehrerer Topklubs

22.03.2026 - 10:18
Auf die Insel

Freiburg-Goalie Noah Atubolu will im Sommer weiterziehen

18.03.2026 - 13:39
Manzambi im Fokus

Champions League-Sieger PSG hat einen Schweizer Nationalspieler im Blick

13.03.2026 - 15:25
Rouven Tarnutzer

Der SC Freiburg hat wieder einen neuen Schweizer im Kader

12.03.2026 - 21:10
Schweizer Legionäre

Luca Jaquez rettet in höchster Not, Fabian Rieder liefert Assist

7.03.2026 - 17:53
Atubolu vor Abgang

Beim SC Freiburg bahnt sich ein Torhüterwechsel an

2.03.2026 - 17:41
Lokal verankert

Geldregen: Der SC Freiburg findet einen neuen Hauptsponsor

19.02.2026 - 10:43
Sperre

Nati-Star Johan Manzambi wird nach Platzverweis hart bestraft

10.02.2026 - 13:19
Schweizer Legionäre

Johan Manzambi fliegt mit glatt Rot, Miro Muheim gewinnt als Captain

7.02.2026 - 17:59
Neuer Vertrag

Der SC Freiburg verlängert mit Kapitän & Rekordspieler Christian Günter

4.02.2026 - 13:05