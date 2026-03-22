Atubolu rückt in den Fokus mehrerer Topklubs

Tottenham Hotspur stellt offenbar frühzeitig die Weichen für mögliche Veränderungen auf der Torhüterposition im Sommer 2026. Im Zentrum der Überlegungen steht dabei Noah Atubolu vom SC Freiburg, der sich in den vergangenen Wochen verstärkt in den Fokus der Spurs gespielt hat.

Klubinterne Beobachter sollen den 22-Jährigen intensiv verfolgt haben – nicht zuletzt, weil die Zukunft von Stammkeeper Guglielmo Vicario derzeit nicht als langfristig gesichert gilt. Wie die «Bild» berichtet, plant Atubolu selbst den nächsten Karriereschritt und könnte Freiburg nach Saisonende verlassen.

Der 1,93 Meter große Schlussmann wird aufgrund seiner Spielweise und Präsenz immer wieder mit Deutschlands Torwart-Ikone Manuel Neuer verglichen. Sein erklärtes Ziel soll ein Wechsel in die Premier League sein. Tottenham ist dabei jedoch nicht allein: Auch West Ham United, die SSC Neapel sowie die beiden Mailänder Klubs AC Milan und Inter Mailand sollen Interesse zeigen – wobei insbesondere Inter auch Vicario auf dem Zettel hat.

Laut Informationen von «Fussball Daten» liegt die mögliche Ablösesumme für Atubolu bei rund 25 Millionen Euro. Für Tottenham könnte der deutsche U21-Nationalkeeper eine wichtige Verstärkung darstellen, sollte es im Sommer zu einem Umbruch zwischen den Pfosten kommen.