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Grosses Interesse

Juve grätscht den Spurs bei Andy Robertson dazwischen

Autor: | Publiziert: 26 Mai, 2026 11:29
Juve grätscht den Spurs bei Andy Robertson dazwischen

Um den schottischen Linksverteidiger Andy Robertson ist ein Tauziehen zwischen Juventus und Tottenham entstanden.

Die Spurs waren eigentlich sehr zuversichtlich, den langjährigen Liverpool-Profi ablösefrei verpflichten zu können. Lange Zeit sah es gut aus, nun hat aber Juve Interesse angemeldet. Laut «Sky Italia» legen die Turiner dem 32-jährigen Nationalspieler ein konkretes Angebot vor.

Tottenham seinerseits ist schon lange am Linksfuss dran: Bereits im Winter wollten die Londoner Robertson unter Vertrag nehmen. Damals entschied sich dieser aber bewusst dafür, die Saison mit Liverpool zu beenden und den Verein erst dann zu verlassen.

Nun steht er vor einer weiteren wegweisenden Entscheidung. Der Schotte war bislang einzig in seiner Heimat und in England aktiv.

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