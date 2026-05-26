Umbruch beim FCSG: Vier Verwaltungsräte und Matthias Hüppi vor dem Aus

Inmitten des grössten Erfolgs des FC St. Gallen seit Jahren zeichnet sich ein kompletter Umbruch der Vereinsführung ab. Präsident Matthias Hüppi könnte abtreten.

Bereits unmittelbar nach dem Cupsieg am Pfingstsonntag hatte der 68-Jährige in einem Interview angekündigt, dass bei den Ostschweizern nicht alle Kräfte in die gleiche Richtung ziehen. Nun sind neue Details ans Licht gekommen: Demnach stehen grosse Veränderungen an. Die bisherigen Verwaltungsräte Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Benedikt Würth werden nach Berichten des «St. Galler Tagblatt», die vom früheren SVP-Regierungsrat Stefan Kölliker gegenüber «SRF» bestätigt wurden, per 30. Juni ausserordentlich aus dem VR ausscheiden.

Gemeinsam mit Kölliker werden Ex-FCB-Goalie Marwin Hitz, Urs Baumer und Martina Wüthrich neu Einsitz im Verwaltungsrat nehmen. Patrick Thomas, der erst im vergangenen Herbst in den Verwaltungsrat gewählt worden war, soll weiterhin Teil davon sein.

Der amtierende Klubpräsident Matthias Hüppi wollte eigentlich mit der «alten» Crew weitermachen. Auf das Angebot, das Präsidentenamt in der neuen Zusammensetzung weiterzuführen, sei er bislang nicht eingegangen. Kölliker könnte nun anstellte von Hüppi als neuer FCSG-Präsident übernehmen.

Fraglich ist, wie die Fans der Espen auf diese grossen Veränderungen reagieren. Bislang stellen sie sich klar hinter Hüppi und dessen Crew.