SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
ManCity ist sauer

Haaland & Beraterin Pimenta weisen Aussagen von Riquelme zurück

Autor: | Publiziert: 4 Juni, 2026 09:12
Haaland & Beraterin Pimenta weisen Aussagen von Riquelme zurück

eal Madrids potenzieller Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme hat am Mittwoch behauptet, Erling Haaland bei seinem aktuellen Arbeitgeber Manchester City eine Ausstiegsklausel und eigentlich von einem Engagement bei Real Madrid. Der Norweger und seine Beraterin Rafaela Pimenta weisen die Aussagen jedoch entschieden zurück.

In einem gemeinsamen Statement liessen sie gegenüber Fabrizio Romano verlauten: «Das ist alles sehr unterhaltsam, aber nicht wahr. Wir wünschen beiden Kandidaten bei den Wahlen bei Real Madrid alles Gute.»

Riquelme hatte behauptet, bei einer Wahl am 7. Juni sowohl Haaland (25) wie auch dessen City-Teamkollegen Rodri (29) für die Madrilenen verpflichten zu wollen.

Gar nicht witzig findet dies City. Der englische Topverein droht mit rechtlichen Schritten: «Die Berichte aus Spanien über die Zukunft von Erling Haaland sind falsch. Es besteht keine Chance, dass dies geschieht, und es gibt keine Vertragsklausel, die dies ermöglichen würde. Wir erwägen rechtliche Schritte wegen der Verwendung des Bildes unseres Spielers in diesem Zusammenhang.»

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
ManCity ist sauer

Haaland & Beraterin Pimenta weisen Aussagen von Riquelme zurück

4.06.2026 - 09:12
Klausel aktiviert

Real Madrid hat Inter-Profi Denzel Dumfries bereits unter Vertrag genommen

3.06.2026 - 21:34
Konaté & Dumfries

José Mourinho hat zwei Transfers bei Real Madrid bereits zugestimmt

3.06.2026 - 11:00
Alles klar mit Real

Ex-Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konaté hat seinen neuen Klub gefunden

2.06.2026 - 15:27
Hochkaräter

Arsenal hat eine Aussenverteidiger-Shortlist mit vier Namen

2.06.2026 - 10:52
Mögliche Verstärkung

Real Madrid hat Denzel Dumfries dank Ausstiegsklausel auf dem Schirm

2.06.2026 - 09:12
Zu alt und zu teuer

Inter Mailand greift bei Alaba & Maguire aus zwei Gründen nicht zu

1.06.2026 - 15:17
Keine eindeutige Aussage

ManCity-Spielmacher Rodri äussert sich zu den Spekulationen um Real Madrid

1.06.2026 - 14:39
Künftiger Posten

Cesc Fabregas hat weiterhin den Traum von Real Madrid

1.06.2026 - 12:13
Arsenal bleibt gelassen

Real Madrid soll Rice intern diskutieren

31.05.2026 - 20:56