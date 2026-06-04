Haaland & Beraterin Pimenta weisen Aussagen von Riquelme zurück

eal Madrids potenzieller Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme hat am Mittwoch behauptet, Erling Haaland bei seinem aktuellen Arbeitgeber Manchester City eine Ausstiegsklausel und eigentlich von einem Engagement bei Real Madrid. Der Norweger und seine Beraterin Rafaela Pimenta weisen die Aussagen jedoch entschieden zurück.

In einem gemeinsamen Statement liessen sie gegenüber Fabrizio Romano verlauten: «Das ist alles sehr unterhaltsam, aber nicht wahr. Wir wünschen beiden Kandidaten bei den Wahlen bei Real Madrid alles Gute.»

Riquelme hatte behauptet, bei einer Wahl am 7. Juni sowohl Haaland (25) wie auch dessen City-Teamkollegen Rodri (29) für die Madrilenen verpflichten zu wollen.

Gar nicht witzig findet dies City. Der englische Topverein droht mit rechtlichen Schritten: «Die Berichte aus Spanien über die Zukunft von Erling Haaland sind falsch. Es besteht keine Chance, dass dies geschieht, und es gibt keine Vertragsklausel, die dies ermöglichen würde. Wir erwägen rechtliche Schritte wegen der Verwendung des Bildes unseres Spielers in diesem Zusammenhang.»