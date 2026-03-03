Torjäger Danny Welbeck verlängert seinen Vertrag

Angreifer Danny Welbeck nutzt eine Option in seinem Vertrag bei Brighton & Hove Albion und bleibt dem Klub treu.

Wie die «BBC» berichtet, hat sich der 35-Jährige mit dem Verein darauf verständigt, die Option zu aktivieren. Welbeck vermag in dieser Saison zu überzeugen. Er steht in 27 Ligaspielen bei zehn Treffern und kommt weiterhin regelmässig zum Einsatz.

Der frühere ManUtd- und Arsenal-Profi stiess im Sommer 2024 nach Brighton und hat damals einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Dieser beinhaltet aber eine Option zu einer Verlängerung um zwölf weitere Monate. Diese Option wird nun aktiviert.

Angeblich winkt Welbeck aufgrund seiner starken Form möglicherweise sogar die Rückkehr in die englische Nationalmannschaft. Dort kam er seit 2018 nicht mehr zum Zug. Nationaltrainer Thomas Tuchel hat sich im vergangenen November bereits mit der Personalie befasst und könnte es nun erneut tun.