SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Abschied wahrscheinlich

El Mala weckt Begehrlichkeiten – Millionenforderung offenbar nicht mehr realistisch

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 Februar, 2026 13:55
El Mala weckt Begehrlichkeiten – Millionenforderung offenbar nicht mehr realistisch

Das Interesse an Said El Mala nimmt weiter zu. Wie die «Bild» berichtet, beschäftigen sich inzwischen mehrere Vereine intensiv mit einer möglichen Verpflichtung des Offensivspielers. In den Führungsetagen dieser Klubs soll die Einschätzung wachsen, dass sich die Chancen auf einen Transfer tatsächlich verbessern.

Gleichzeitig haben sich die finanziellen Erwartungen offenbar verschoben. Ablösesummen jenseits der 50-Millionen-Euro-Marke, die zuvor im Raum standen, gelten laut «Bild» inzwischen als kaum noch durchsetzbar. Der Markt scheint vorsichtiger zu agieren, was auch Einfluss auf die Verhandlungsposition des aktuellen Arbeitgebers hat.

Konkret wurde das Interesse nun durch ein offizielles Angebot aus der Premier League. Die «Sport Bild» meldet, dass ein englischer Klub rund 30 Millionen Euro für El Mala geboten hat. Demnach beschäftigt sich der 1. FC Köln intensiv mit der Offerte und hat dem Spieler parallel eine klare Perspektive aufgezeigt. El Malas eigenes Karrierekonzept soll dabei eine zentrale Rolle spielen.

Mehr Dazu
Rückkehr nach Brighton

Pascal Gross verlässt Borussia Dortmund sofort
Kommt Bart Verbruggen?

Der FC Bayern hat den Brighton-Goalie als Neuer-Nachfolger im Blick
Wechsel fix

Rückkehr von Pascal Gross in die Premier League perfekt
Von Chelsea

Noah Okafor erhält in Leeds einen hochkarätigen Konkurrenten
Beim Afrika-Cup

Balebas Instagram-Post entfacht United-Gerüchte
Mehr entdecken
Abschied wahrscheinlich

El Mala weckt Begehrlichkeiten – Millionenforderung offenbar nicht mehr realistisch

15.02.2026 - 13:55
Kommt Bart Verbruggen?

Der FC Bayern hat den Brighton-Goalie als Neuer-Nachfolger im Blick

12.02.2026 - 16:30
Für mehr Spielpraxis

Stürmer Brajan Gruda kehrt leihweise in die Bundesliga zurück

2.02.2026 - 10:06
Spielzeit benötigt

Chelsea prüft neue Leihe für Wunderkind Kendry Páez

21.01.2026 - 10:36
Von Chelsea

Noah Okafor erhält in Leeds einen hochkarätigen Konkurrenten

15.01.2026 - 14:41
Box-to-Box-Profil

Brighton plant Transfer von Mittelfeldspieler aus Frankreich

10.01.2026 - 17:13
Wechsel fix

Rückkehr von Pascal Gross in die Premier League perfekt

2.01.2026 - 17:37
Für den Wechsel

Pascal Gross wird bei Borussia Dortmund freigestellt

2.01.2026 - 11:34
Rückkehr nach Brighton

Pascal Gross verlässt Borussia Dortmund sofort

31.12.2025 - 21:59
Beim Afrika-Cup

Balebas Instagram-Post entfacht United-Gerüchte

26.12.2025 - 10:22