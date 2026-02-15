El Mala weckt Begehrlichkeiten – Millionenforderung offenbar nicht mehr realistisch

Das Interesse an Said El Mala nimmt weiter zu. Wie die «Bild» berichtet, beschäftigen sich inzwischen mehrere Vereine intensiv mit einer möglichen Verpflichtung des Offensivspielers. In den Führungsetagen dieser Klubs soll die Einschätzung wachsen, dass sich die Chancen auf einen Transfer tatsächlich verbessern.

Gleichzeitig haben sich die finanziellen Erwartungen offenbar verschoben. Ablösesummen jenseits der 50-Millionen-Euro-Marke, die zuvor im Raum standen, gelten laut «Bild» inzwischen als kaum noch durchsetzbar. Der Markt scheint vorsichtiger zu agieren, was auch Einfluss auf die Verhandlungsposition des aktuellen Arbeitgebers hat.

Konkret wurde das Interesse nun durch ein offizielles Angebot aus der Premier League. Die «Sport Bild» meldet, dass ein englischer Klub rund 30 Millionen Euro für El Mala geboten hat. Demnach beschäftigt sich der 1. FC Köln intensiv mit der Offerte und hat dem Spieler parallel eine klare Perspektive aufgezeigt. El Malas eigenes Karrierekonzept soll dabei eine zentrale Rolle spielen.