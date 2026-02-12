Der FC Bayern hat den Brighton-Goalie als Neuer-Nachfolger im Blick

Der FC Bayern hat sich bezüglich der Nachfolge von Manuel Neuer noch nicht festgelegt. Jonas Urbig wird die Rolle durchaus zugetraut. Es ist aber auch möglich, dass dem jungen Keeper ein anderer Torhüter vor die Nase gesetzt wird. Solch ein Kandidat ist Bart Verbruggen.

Der 23-jährige Niederländer hütet seit Sommer 2023 den Kasten von Premier Ligist Brighton & Hove Albion und ist auch in der niederländischen Nationalmannschaft die Nummer 1. Laut «talksport» beschäftigen sich die Bayern-Verantwortlichen konkret mit Verbruggen.

Für die Münchner gibt es aber hochkarätige Konkurrenz. So schielt Chelsea ebenfalls auf den Goalie. Weitere Premier Ligisten könnten schon im Sommer ebenfalls noch mitmischen.

Dies treibt den Preis Verbrugges gewaltig in die Höhe. Brighton soll bereits mindestens 50 Mio. Pfund fordern. Vertraglich ist der Keeper bis 2028 an die Seagulls gebunden. Seine Ausbildung hat er einst bei NAD Breda genossen.