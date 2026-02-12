SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kommt Bart Verbruggen?

Der FC Bayern hat den Brighton-Goalie als Neuer-Nachfolger im Blick

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 16:30
Der FC Bayern hat den Brighton-Goalie als Neuer-Nachfolger im Blick

Der FC Bayern hat sich bezüglich der Nachfolge von Manuel Neuer noch nicht festgelegt. Jonas Urbig wird die Rolle durchaus zugetraut. Es ist aber auch möglich, dass dem jungen Keeper ein anderer Torhüter vor die Nase gesetzt wird. Solch ein Kandidat ist Bart Verbruggen.

Der 23-jährige Niederländer hütet seit Sommer 2023 den Kasten von Premier Ligist Brighton & Hove Albion und ist auch in der niederländischen Nationalmannschaft die Nummer 1. Laut «talksport» beschäftigen sich die Bayern-Verantwortlichen konkret mit Verbruggen.

Für die Münchner gibt es aber hochkarätige Konkurrenz. So schielt Chelsea ebenfalls auf den Goalie. Weitere Premier Ligisten könnten schon im Sommer ebenfalls noch mitmischen.

Dies treibt den Preis Verbrugges gewaltig in die Höhe. Brighton soll bereits mindestens 50 Mio. Pfund fordern. Vertraglich ist der Keeper bis 2028 an die Seagulls gebunden. Seine Ausbildung hat er einst bei NAD Breda genossen.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Kommt Bart Verbruggen?

Der FC Bayern hat den Brighton-Goalie als Neuer-Nachfolger im Blick

12.02.2026 - 16:30
Grosses Interesse

Ein Serie A-Klub will sich Leon Goretzka rasch sichern

12.02.2026 - 12:50
Bemühungen

Die Bayern sind hinter den Kulissen an City-Verteidiger John Stones dran

11.02.2026 - 14:40
BVB oder Real?

Nico Schlotterbeck wählt noch zwischen zwei Vereinen aus

11.02.2026 - 13:58
Noel Aseko vor Rückkehr

Der FC Bayern kriegt den Goretzka-Nachfolger für weniger als 2 Millionen

11.02.2026 - 13:42
Höchststrafe

Bayern-Coach Kompany streicht Nicolas Jackson aus Aufgebot

11.02.2026 - 13:26
Neuerlicher Wechsel?

Newcastle könnte Nick Woltemade schon wieder verkaufen

11.02.2026 - 10:05
Abschied weiterhin möglich

Ein Klub bereitet ein äusserst lukratives Angebot für Harry Kane vor

10.02.2026 - 09:16
Ist ein Thema

Die Bayern-Führung knüpft Kontakte zu den Vlahovic-Beratern

9.02.2026 - 16:33
Manko ausgemacht

Die Bayern haben ihr Urteil über Fisnik Asllani gefällt

9.02.2026 - 15:11