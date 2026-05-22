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Neuer Vertrag

Konrad Laimer und die Bayern sitzen wieder am Verhandlungstisch

Autor: | Publiziert: 22 Mai, 2026 17:35
Konrad Laimer und die Bayern sitzen wieder am Verhandlungstisch

Nachdem die ursprünglichen Verhandlungen wegen zu unterschiedlicher Gehaltsvorstellungen zunächst nicht fruchteten, sprechen Konrad Laimer und die Bayern-Führung nun wieder miteinander.

Wie «Bild»-Fussballchef Christian Falk auf seiner Webseite berichtet, hat eine neue Verhandlungsrunde begonnen. Das Ziel ist weiterhin die Vertragsverlängerung von Laimer über 2027 hinaus. Das aktuelle Arbeitspapier ist nur noch bis dahin gültig.

Zurzeit kassiert der 28-jährige Österreicher jährlich rund 8 bis 9 Millionen Euro. Angeblich fordert der flexible Rechtsfuss eine Erhöhung der jährlichen Bezüge auf rund 12 bis 15 Millionen Euro. Sportvorstand Max Eberl sagte zuletzt: «Es gibt zwei Standpunkte, die momentan nicht übereinander passen. Wir wollen mit Konni verlängern, das ist Fakt. Jetzt müssen wir irgendwie eine Brücke finden, was die Vorstellungen betrifft.»

Ob es zum Durchbruch in den Verhandlungen kommt, ist zurzeit noch völlig offen.

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