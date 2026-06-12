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Wechsel steht bevor

HSV-Verteidiger Luka Vuskovic hat sich mit einem neuen Klub geeinigt

Autor: | Publiziert: 12 Juni, 2026 13:46
HSV-Verteidiger Luka Vuskovic hat sich mit einem neuen Klub geeinigt

Nach einer bärenstarken Saison beim Hamburger SV geht es für den kroatischen Abwehrspieler Luka Vuskovic wohl in der Premier League weiter.

Dies ist nicht weiter erstaunlich, steht der 19-Jährige doch noch bis 2030 bei Tottenham unter Vertrag. Dort plant Trainer Roberto De Zerbi aber scheinbar nicht mit dem Youngster (4-4-2.ch berichtete). Stattdessen könnte Vuskovic zu einem Ligakonkurrenten wechseln.

Gemäss Berichten von «The Athletic» und «Sky» bemüht sich Brighton & Hove Albion sehr intensiv um den WM-Teilnehmer. Demnach habe man sich nach sehr positiven Gesprächen mit Trainer Fabian Hürzeler sogar schon mit dem Nationalspieler geeinigt.

Tottenham wurde ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro vorgelegt. Die Frage lautet indes, ob dieses ausreicht. Angeblich fordern die Spurs eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro. Dies in erster Linie, da auch Topklubs wie Real Madrid, der FC Barcelona, Paris St. Germain, Inter Mailand und Bayern München bereits Interesse signalisieren.

Eine Weiterbeschäftigung Vuskovics beim HSV ist aus finanziellen nahezu ausgeschlossen, obwohl die Hanseaten nur zu gerne mit dem Innenverteidiger weitermachen würden.

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