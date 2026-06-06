Spurs-Coach De Zerbi plant nicht mit Luka Vušković

Tottenhams Trainer Roberto De Zerbi plant in der kommenden Saison offenbar ohne den kroatischen Abwehrspieler Luka Vušković.

Der 19-jährige Innenverteidiger verbrachte die abgelaufene Saison in der Bundesliga beim Hamburger SV und zeigte dort sehr starke Leistungen. Dennoch spielt er in den Planungen De Zerbis laut «Football Insider» keine zentrale Rolle. Vušković, der es ins kroatische WM-Team geschafft hat, könnte die Londoner deshalb noch in diesem Sommer definitiv verlassen. Der HSV würde gerne weiterhin auf den Youngster setzen, verfügt aber nicht über die finanziellen Mittel zur definitiven Übernahme.

De Zerbi will seine Defensive derweil umbauen und Neuzugänge verpflichten. Im Fokus stehen derzeit vor allem Jan Paul van Hecke (25, Brighton) und Marcos Senesi (29, Bournemouth).