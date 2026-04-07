Said El Mala wechselt und der neue Klub steht fest

Der Kölner Shootingstar Said El Mala verabschiedet sich im Sommer offenbar nicht nur von seinem Klub, sondern auch gleich aus der Bundesliga.

Der 19-jährige Angreifer steht nach Informationen von «Absolut Fussball» demnach vor einem Wechsel zu Brihgton & Hove Albion in die Premier League. Der Transfer soll bereits weit fortgeschritten und so gut wie abgeschlossen sein, heisst es in einem Bericht. Welche Ablöse der Verein von Trainer Fabian Hürzeler zahlen wird, ist indes noch nicht bekannt. Zuletzt war von einer Forderung von 50 Mio. Euro die Rede. Said El Mala ist aktuell noch bis 2030 an den Effzeh gebunden.

Er hat in dieser Spielzeit einen steilen Aufstieg bis hin zum Nationalspieler geschafft. In bislang 28 Bundesligaspielen gelangen ihm zehn Treffer und vier Assists. El Mala hat sogar Chancen auf eine WM-Teilnahme. Im November des vergangenen Jahres wurde er von Julian Nagelsmann erstmals für die DFB-Elf nominiert. Derzeit spielt er aber auch noch für die U21.